Глава МИДа Германии Хайко Маас осудил приговор российскому оппозиционеру

Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России, — говорится в твиттере министра. Он напомнил, что в 2017-ом году Европейский суд по правам человека уже подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Хайко Маас потребовал немедленного освобождения Навального.