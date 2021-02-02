Глава МИДа Германии Хайко Маас осудил приговор российскому оппозиционеру

Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России, — говорится в твиттере министра. Он напомнил, что в 2017-ом году Европейский суд по правам человека уже подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Хайко Маас потребовал немедленного освобождения Навального.
2021-02-02T21:07:01+03:00
2021-02-02T21:07:01+03:00
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21:07, 02 февраля 2021
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