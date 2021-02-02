Симоновский суд Москвы отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Ив Роше»

Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима. Судья Наталья Репникова сказала, что наказание будет сокращено примерно на год, с учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание — 2 года и 8 месяцев.

Защита Навального обжалует решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше», сообщила адвокат Ольга Михайлова.

Заседание Симоновского суда Москвы было выездным. Оно проходило в здании Мосгорсуда. Судья, которая рассматривает это дело, поменялась непосредственно перед заседанием. Вместо назначенной ранее Юлии Окуневой, дело рассматривала Наталья Репникова. Весь район вокруг Мосгорсуда с утра был оцеплен полицией. Там массово задерживали людей. Проект ОВД-Инфо сообщает к этой минуте о более чем 360 задержанных в Москве, еще около десятка человек задержаны в других городах. Сообщается так же о принятых мерах безопасности в центре Москвы, в частности, закрыта Красная площадь, большое скопление ОМОНа и полиции наблюдается на Лубянской и Пушкинской площадях, на Цветном бульваре и Стромынке.