Завтра состоится заседание суда по делу главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Сам журналист рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что свое задержание связывал с участием в акции, но в последствии оказалось, что его обвиняют в ретвите.

«Обвинение мне представляется крайне странным. Меня обвиняют в шутливом ретвите, и исходя из него я становлюсь организатором акции 23 января. Мне непонятно обвинение, как они объясняют весь ретвит, где есть слова «татуировка», группа «Тараканы», Дмитрий Спирин. Какое это имеет отношение к 23 января, не очень понятно», — сказал он.

С.Смирнов выразил надежды на благополучный исход заседания суда, но учитывая ситуацию, «готов к разным вариантам развития событий».

Главного редактора «Меидазоны» задержали 30 января. По его словам, 23 января он находился дома. Сначала журналиста хотели оставить в отделении до суда, но отпустили домой под обязательство о явке в суд.