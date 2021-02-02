Медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточные результаты 3-ей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V»

Один из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно его данным, эффективность препарата превысила 91% при минимальных побочных эффектах. Исследование проходило в сентябре-ноябре в 25 московских больницах. Оно было организовано и контролировалось столичным отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. В публикации говорится, что ее система контроля и мониторинга соответствует всем мировым стандартам. Всего обе дозы вакцины получили почти 15 тысяч участников. Около 5 тысяч получили плацебо. Испытания продолжаются.