Хорошевский суд Москвы арестовал на 7 суток фигуранта «болотного дела» Алексея Гаскарова из-за акции 31 января

Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» юрист проекта «Правозащита Открытки» Алена Борисова. Накануне тот же суд вернул в полицию материалы дел о создании помех транспорту в отношении Гаскарова и Вадима Кузлякина, указав на множество нарушений, в числе главного – отсутствие доказательств. В минувшее воскресенье в нескольких десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По всей стране были задержаны более 5 тысяч человек, из них почти две тысячи в Москве.