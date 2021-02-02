Хорошевский суд Москвы арестовал на 7 суток фигуранта «болотного дела» Алексея Гаскарова из-за акции 31 января

Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» юрист проекта «Правозащита Открытки» Алена Борисова. Накануне тот же суд вернул в полицию материалы дел о создании помех транспорту в отношении Гаскарова и Вадима Кузлякина, указав на множество нарушений, в числе главного – отсутствие доказательств. В минувшее воскресенье в нескольких десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. По всей стране были задержаны более 5 тысяч человек, из них почти две тысячи в Москве.
2021-02-02T20:48:27+03:00
2021-02-02T20:48:27+03:00
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20:48, 02 февраля 2021
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