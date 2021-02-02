Алексей Навальный приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения

Согласно решению судьи Натальи Репниковой, он должен отправиться на 3,5 года в колонию общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание составит 2 года и 8 месяцев. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН. По мнению судьи, нахождение Навального в клинике Шарите подтверждается только до сентября. После выписки он жил в берлинском отеле, о чем сообщил в инспекцию только через 2 месяца, на инспекцию не явился. Защита политика, в свою очередь, утверждала, что курс реабилитации закончился за два дня до возвращения в Москву, а инспекции было прекрасно известно о его местонахождении.