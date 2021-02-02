Суд отменил условный срок Алексею Навальному

Согласно решению судьи Натальи Репниковой, он должен отправиться на 3,5 года в колонию общего режима. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом, наказание — 2 года и 8 месяцев. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, которая, в свою очередь, поддержала представление ФСИН.