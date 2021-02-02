Z Архив новостей новости
5 2 6 699
20:05, 02 февраля 2021

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур скончался после заражения коронавирусом

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший для врачей около 33 миллионов фунтов стерлингов, скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщили дочери столетнего полковника. Мур был госпитализирован два дня назад с ковидом. Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года во время пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, где он на ходунках обходит свой небольшой сад в английском графстве Бедфордшир. Он собирался пройти сто кругов, – по числу прожитых лет, по 25 метров каждый, — но не остановился и прошел двести раз.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 328 6 5286 01.02
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 306 6 21048 27.01
Новости

Песков: Владимир Путин не следит за судебным процессом в отношении политика Алексея Навального По его словам, президент сейчас готовится к встрече с российскими учителями, которые «учат будущее поколение россиян»...

5 85 6 8405
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 191 6 19144 12:48
Новости

Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…

5 81 6 91028
Новости

Песков: В Кремле не готовы принимать во внимание «менторские заявления» из-за рубежа по ситуации с Навальным Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель намерен приехать в Москву 4 февраля…

5 82 6 10348
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 112 6 14188 06:18
8читать ;смотреть
Новости

Чиновники заинтересовались детьми жительницы Ленинградской области, которую на акции ударил в живот полицейский Сама же она до сих пор находится в больнице…

5 107 6 127230
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 210 6 28594 08:36
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 48 6 6716 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Татьяна Юмашева руководитель Фонда первого Президента России Бориса Ельцина

Наступит время, когда про Ельцина и его время будут говорить правду Он умел прощать ошибки и никогда никому не мстил. Он не окружал себя льстивыми и удобными, он слышал разные мнения…

5 158 6 25599 01.02
Новости

Адвокаты Навального утверждают, что он уведомлял ФСИН, что не может прибыть на плановую регистрацию Они также попросили приобщить справку о здоровье политика из берлинской клиники Шарите…

5 31 6 5192
Новости

Представитель ФСИН: ведомство из гуманизма ранее не просило суд заменить Навальному условный срок на реальный По его словам, была надежда на исправление политика, однако он игнорировал вынесенные ему предупреждения…

5 51 6 8719
Блоги

Кусок эфира

Олег Сысуев: Власть будет отвечать всё жестче и жестче Те люди, которые будут не согласны с действиями властей, будут всё жестче и жестче реагировать. Это, на мой взгляд, неблагоприятный сценарий, который в истории имел место много раз…

5 136 6 24953 29.01
Блоги

Мосгортранс: 31.01 по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей…

5 66 6 12101 30.01
Новости

На заседании по делу Навального присутствуют 14 иностранных дипломатов МИД назвал это вмешательством во внутренние дела России…

5 44 6 8284

Популярное за неделю

Новости

Фото: Mash Заместитель главреда телеграм-канала Mash уволился в знак протеста против появление ролика о дворце в Геленджике Титов рассказал, что тема известного ролика об объекте, который Алексей Навальный приписал президенту России, была навязана каналу некими «людьми в костюмах»...

5 58 6 26977
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И в этом смысле начинается новая эпоха гибридной гражданской войны — войны между народом и опричниками…

5 64 6 132520 30.01
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2531 01.02
Блоги

Николай Сванидзе журналист

Братство Дворца Три недели терпел и крепился Аркадий Ротенберг, прежде чем вырвали у него признание: дворец в Геленджике — его. Не всякий столько выдержит…

5 337 6 338496 30.01
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Как нам победить Путина Для смены власти в стране у протестующих граждан должны быть свои представители не просто в политике, но во власти. Для начала – власти законодательной и представительной…

5 198 6 189167 30.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8984168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4798037

Сегодня в эфире