Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур скончался после заражения коронавирусом

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший для врачей около 33 миллионов фунтов стерлингов, скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщили дочери столетнего полковника. Мур был госпитализирован два дня назад с ковидом. Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года во время пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, где он на ходунках обходит свой небольшой сад в английском графстве Бедфордшир. Он собирался пройти сто кругов, – по числу прожитых лет, по 25 метров каждый, — но не остановился и прошел двести раз.

