С самого утра полиция оцепила весь район вокруг Мосгорсуда

Там массово задерживают людей. По данным правозащитников, в отделы полиции были отправлены свыше 350 человек. Кроме того, закрыта Красная площадь. В ФСО объяснили, что это сделано по просьбе правоохранительных органов. Сообщается также о большом количестве силовиков на Пушкинской площади, усилены меры безопасности на Цветном бульваре и Лубянке. Как передают «Открытые медиа», у главного здания ФСБ по обе стороны проезжей части выстроились городские автобусы, которые охраняет ОМОН. Очевидцы также сообщают о присутствии силовиков в районе Стромынки, недалеко от СИЗО «Матросская тишина».

Усилены меры безопасности не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Издание «Фонтанка» сообщает о перекрытии ОМОНом Дворцовой площади. Группы силовиков в касках и со щитами стоят по всему периметру Невского проспекта. По сообщению нашего питерского корреспондента, сегодня в северной столице акции протеста не планируются. Правозащитники и активисты занимаются задержанными на воскресном шествии в поддержку Алексея Навального. Тогда были задержаны более 1300 человек.

Заниматься арестованными в Петербурге и соблюдениями их прав в первую очередь должна прокуратура, считает член совета по правам человека при президенте России Александр Сокуров.

Сокуров также отметил, что на ближайшем заседании Совета по правам человека, который состоится уже завтра рассмотрят вопросы о проведении мирных акций и о массовых задержаниях на них.