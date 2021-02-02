В Мосгорсуде сейчас должно начаться оглашение решения по делу Алексея Навального

Журналистов уже запускают в зал. ФСИН ранее потребовала заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше», обвинив его в нарушении условий испытательного срока, пока он находился на лечении в Германии. Прокуратура с этим согласилась и просит отправить политика в колонию общего режима на 3,5 года. Защита с этим требованием не согласна. В частности, адвокат Ольга Михайлова заявила, что ЕСПЧ признал приговор, вынесенный в 2014 году, сфабрикованным, и потребовал его отменить. Поэтому оппозиционеру нельзя назначить реальный срок. Сам Навальный, выступая с последним словом, заявил, что главная цель этого заседания – запугать россиян. При этом он отметил, что 20 миллионов в богатейшей стране живут за чертой бедности, без малейших перспектив, и назвал происходящее демонстрацией слабости со стороны властей. Навальный вновь обвинил президента Владимира Путина в своем отравлении, а также в организации в отношении него уголовного преследования.

