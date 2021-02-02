Эксперт РИСИ Михаил Беляев: Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание 3 февраля

Мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет очередное заседание в ближайшую среду, но в целом судьба «нефтяной» сделки на февраль–март, судя по всему, уже решена. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 февраля. При этом в целом судьба «нефтяной» сделки на февраль–март, судя по всему, уже решена.

«Обычно на этом комитете обсуждают состояние рынка, как он выглядит на каждый текущий момент. Просматривают какие-то перспективы для развития рынка. А главное — договариваются о квотах добычи и квотах продажи для того, чтобы поддерживать цены на приемлемом уровне», — отметил он.

М.Беляев считает существующую ситуацию на нефтяном рынке устойчивой и стабильной.

«В данный момент цены пошли вверх. Но невозможно сказать, насколько это будет устойчивой тенденция. Кабинет этим как раз и займётся. Если эта тенденция будет устойчивой, то квоты могут быть расширены. А если тенденция неустойчивой будет признана, то тогда квоты на добычу будут продолжены», — пояснил он.

М,Беляев подчеркнул, что Россия стремится к высоким ценам на нефть, однако это не всегда полезно для благосостояния страны.