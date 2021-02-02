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Эксклюзив Эха 19:40, 02 февраля 2021

Депутат Свищев считает, что Латвия может столкнуться с рядом проблем в проведении ЧМ по хоккею

Член комитета Госдумы по культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Латвия может столкнуться с рядом проблем в проведении Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Обсуждалось несколько вариантов — либо Латвия одна будет, либо Дания, либо Словакия. Но решение было принято в пользу Латвии. Насколько это будет успешное мероприятия, я не знаю. У меня есть сомнения, потому что возможности небольшой, но красивой страны Латвии, достаточно ограничены. Здесь должны задействованы огромные ресурсы на проведение соревнования, а экономика Латвии на данный момент достаточно ослаблена в связи с пандемией и отсутствия туризма», — сказал он.

По словам Д.Свищева, при посещении тысяч людей данного мероприятия достаточно сложно будет организовать все это. «Не говоря уже об инфраструктурах и сооружений. Очень много будет ограничений в проведении этих соревнований. Мы надеемся, что латвийская сторона удачно проведет эти соревнования», — отметил он.

При этом Д.Свищев добавил, что Белоруссия была полностью готова к проведению чемпионата, и проблемы страны не относятся к спорту.

«Оснований для лишения Минска в проведении Чемпионата, никаких нет. Однозначно необходимо требовать компенсаций за понесенный ущерб от недополученной прибыли и потраченных денег. Я не могу понять, где связь между политикой и спортом. Я не понимаю какое отношение проблемы с выборами имеют отношение к спорту. Белоруссия готова полностью для проведения такого крупного масштабного соревнования, как ЧМ по хоккею», — заключил он.



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