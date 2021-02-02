Гагаринский суд Москвы арестовал на 10 суток продюсера телеканала РБК Сергея Бобрика

Его признали виновным в препятствовании движению транспорта 31 января. Сам Бобриков утверждает, что он просто вместе с друзьями выходил из метро «Красные ворота». Никакие лозунги он не скандировал, участия в митинге не принимал. Продюсер будет отбывать наказание в спецприемнике в подмосковной деревне Сахарово. Ранее более десятка СМИ выступили с требованием к руководителям МВД и Росгвардии немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследование в отношении сотрудников, выполняющих свою работу.
2021-02-02T19:32:10+03:00
2021-02-02T19:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 02 февраля 2021
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