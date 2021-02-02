Член ОНК Литвинович: В спецприемник в Сахарово Новой Москвы продолжают прибывать автобусы с задержанными

В спецприемник для мигрантов в деревне Сахарово в Новой Москве продолжают прибывать автобусы с задержанными. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член московской ОНК, правозащитник Марина Литвинович. «Задержанные продолжают прибывать в спецприемник в Сахарово. Члены ОНК, которые выезжали с территории рассказали, что еще 60 человек привезли в автобусах», — рассказала она.

Для распределения задержанных, по словам М.Литвинович, также задействовано 4 спецприемника в Московской области – это Электросталь, Истра, Люберцы и Мытищи.

По ее словам, некоторых задержанных около Мосгорсуда постепенно распускают. «Их развезли по отделам полиции и кого-то отпускают. Я надеюсь, что их не всех будут оставлять в отделах полиции», — отметила она.

Как сказала М.Литвинович, на данный момент понятно, что «задержанных девать некуда», и уже задействуются спецприемники соседнего субъекта федерации.

«Закон никак не регулирует, что арестованный должен быть помещен в спецприемник в том месте, где был задержан. Здесь возникает вопрос, как человек будет добираться обратно. И никак не предусмотрено, чтобы ему оплатили, чтобы он смог добраться домой. Все это незаконно», — подчеркнула она.

«Все это незаконно. Возникло новое явление, когда люди отбывают свой срок в автобусах, когда судьи работают по ночам», — отметила М.Литвинович.

По замечанию члена ОНК, обычно, в мирное время, в спецприемниках может быть предоставлено по 150 мест для людей, которых задерживают по административным делам, чего обычно хватало.

«В спецприемнике в Сахарове где-то 400 задержанных и запасных еще 400 мест. Что касается спецприемников в Подмосковье, сказали, что места пока есть. Но если они будут заполнены, неизвестно, как дальше будут распределять задержанных», — отметила М.Литвинович.