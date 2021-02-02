В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России А. Назарчука

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука. Как сообщили в региональном следственном управлении, расследование ведется по статье «причинение смерти по неосторожности».

Видный политический деятель Александр Назарчук скончался накануне на 82ом году жизни. Тело бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, экс-председателя Алтайского краевого заксобрания нашли в доме его сына в посёлке Солнечный в пригороде Барнаула. Следователи работали там практически всю ночь и пришли к выводу, что, по предварительной версии, Назарчук скончался от отравления угарным газом. На вызов также приезжали представители компании Газпром Газораспределение Барнаул. Они сообщают, что запаха газа в доме не было, однако обнаружено задымление в подвале. В компании заявили, что по их версии, Назарчук отравился угарным газом из-за того, что в доме обледенел дымоход. Соболезнования родным и близким политического деятеля выразил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского заксобрания Александр Романенко, члены Совета Федерации и депутаты.

Прощание состоится завтра в здании алтайского краевого законодательного собрания.