В Мосгорсуде ожидается решение по делу Алексея Навального

Как сообщили в пресс-службе, судья Наталья Репникова огласит его примерно в 8 вечера. Ранее прокурор Екатерина Фролова полностью поддержала представление ФСИН о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и потребовала отправить политика в колонию общего режима. После этого суд ушел в совещательную комнату.

Полиция с самого утра оцепила район вокруг суда и массово задерживала людей еще на подходе к зданию. Всего по данным правозащитников были задержаны более 350 человек. В их числе оказалось и более десятка журналистов.

Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила о 8 известных ей случаях задержания несовершеннолетних возле здания Мосгорсуда. По ее словам, они уже отпущены домой, вызваны их родители. В интервью РИА «Новости» омбудсмен отметила, что эта цифра неточная, отправлен запрос в правоохранительные органы, ситуация находится на контроле.

В Мурманске возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Поводом стал видеоролик местного штаба Алексея Навального в соцсетях. Как сообщила интернет-издания «МБХ медиа» глава штаба Виолетта Грудина, ее допрашивали по этому делу. В каком статусе она находится, ей не объяснили. По ее словам, в видеороликах, о которых идет речь, нет ни единого слова о призыве несовершеннолетних. Напротив, предупреждения о том, что им не рекомендовано приходить на публичные акции из-за возможных последствий.

Ранее обвинение по аналогичной статье предъявили руководителю сети региональных штабов Навального Леониду Волкову, его объявили в розыск. Как полагает следствие, в записях, найденных в ходе расследования, Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Выводы об этом сделаны на основании лингвистического исследования.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников сказал в эфире «Эха Москвы», что сообщения о большом количестве несовершеннолетних на акциях протеста нужны власти для оправдания статьи о призывах к митингам.

На акциях 31 января было задержано более 5 тысяч человек.