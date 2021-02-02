Латвия станет единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею

Все матчи первенства пройдут в Риге. Такое решение приняла сегодня международная федерация хоккея. В качестве причины называется эпидемиологическая и экономическая ситуация. В федерации надеются допустить на трибуны зрителей, при этом все участники будут жить в одной гостинице и тренироваться на одном катке. Изначально чемпионат должен был пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, однако, в середине января Минск лишили права проведения матчей первенства из-за политической ситуации в стране. На этом, в частности, настаивали различные европейские общественные организации. Кроме того, несколько крупных спонсоров заявили, что не будут финансировать чемпионат, если он пройдет в Белоруссии.

