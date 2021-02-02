Апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой

Летом прошлого года Прокопьева была признана виновной в оправдании терроризма за публикацию авторской колонки, посвященной теракту у здания ФСБ в Архангельской области, и оштрафована на 500 тысяч рублей. Защита не согласилась с решением суда первой инстанции и потребовала отменить приговор, настаивая, что в действиях Прокопьевой отсутствует состав преступления. Сама журналистка сказала «Эху», что считает решение суда политическим и намерена подавать жалобу в ЕСПЧ.
2021-02-02T18:32:17+03:00
2021-02-02T18:32:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784038-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 02 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)