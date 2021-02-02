Апелляционный военный суд Московской области оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой

Летом прошлого года Прокопьева была признана виновной в оправдании терроризма за публикацию авторской колонки, посвященной теракту у здания ФСБ в Архангельской области, и оштрафована на 500 тысяч рублей. Защита не согласилась с решением суда первой инстанции и потребовала отменить приговор, настаивая, что в действиях Прокопьевой отсутствует состав преступления. Сама журналистка сказала «Эху», что считает решение суда политическим и намерена подавать жалобу в ЕСПЧ.