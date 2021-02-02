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18:31, 02 февраля 2021

В Москве задержали муниципального депутата Люсю Штейн

Ее задержали прямо в спецприемнике, где она отбывала 10 суток ареста по статье об организации несогласованной акции 23 января. На этот раз ее подозревают по «санитарному делу», сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после первой акции в поддержку Алексея Навального.
По нему обвиняются несколько человек, в том числе брат политика Олег Навальный, продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь, глава московского штаба Олег Степанов, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Все они находятся под домашним арестом.



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