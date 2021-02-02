В Мосгорсуде ожидается решение по делу Алексея Навального

Судья Наталья Репникова удалилась в совещательную комнату. В пресс-службе суда сообщили «Медиазоне», что решение будет вынесено в 8 вечера. Ранее прокурор Екатерина Фролова полностью поддержала представление ФСИН о замене условного срока на реальный по «делу Ив Роше».

Полиция с самого утра оцепила район вокруг суда и массово задерживала людей еще на подходе к зданию. Всего по данным правозащитников были задержаны более 350 человек. В их числе оказалось и более десятка журналистов. Сейчас, по данным «Медиазоны», у метро «Преображенская площадь» — ближайшей к зданию суда станции – ничего не происходит. Однако, машин с ОМОНом стало больше. Также появились несколько автобусов Нацгвардии, все со включенными мигалками. Кроме того, очевидцы сообщают, что сегодня закрыли вход на Красную площадь. Там тоже много полиции и машин с силовиками.

