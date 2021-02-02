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18:27, 02 февраля 2021

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги финальной фазы испытаний российской вакцины «Спутник»

Исследования показали, что отечественный препарат от коронавируса эффективен более чем на 90%, ранее создатели российской вакцины заявляли о достижении показателя 95%.

В третьем этапе испытаний приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, исследование проводили на базе 25 больниц и поликлиник в Москве. Из испытателей три четверти получили вакцину, а каждый четвертый — плацебо. В этой группе было 78 подтвержденных случаев заражения коронавирусом к итоговой контрольной точке тестов. Среди всех вакцинированных выявили 16 случаев заражения и 45 случаев сильных побочных эффектов, а по распределению числа заболевших и вычислили эффективность. За время испытаний зафиксировали четыре смерти: три среди привитых и одну в группе плацебо, но ни одну из смертей также не связали с вакцинацией. Клеточный иммунный ответ сформировался у 100% добровольцев, причем в группе добровольцев старше 60 лет эффективность вакцины оказалась несколько более высокой, чем среди более молодых — 91,8%. Среди нежелательных эффектов выявлены простудные синдромы, реакция в месте введения, головная боль и общая слабость. Впрочем, все они протекали в легкой форме. Отметим, «Спутник V» препарат, который применяется для массовой вакцинации россиян. Как сообщали в Российском фонде прямых инвестиций, «Спутник» был одобрен для применения еще 15 странами помимо России. Авторы исследования отмечают, что, поскольку случаи коронавируса были обнаружены только тогда, когда участники самостоятельно сообщали о симптомах, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять эффективность вакцины при бессимптомном течении заболевания.

Уже в этом месяце в оборот в России должна поступить вакцина «Спутник Лайт», которая фактически является лишь одним из компонентов «Спутника», об эффективности которой сообщили в «Lancet».

Первые 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова поступят в гражданский оборот в марте, — сообщил заместитель генерального директора центра Константин Чернов. Он подтвердил, что производство вакцины возможно только на мощностях Центра имени Чумакова, это позволит произвести до 10 миллионов доз в год.

Евросоюз отстает от других стран и регионов мира по темпам вакцинации, что заставляет Брюссель все чаще рассматривать перспективу закупок китайских и российских препаратов от коронавируса, — отмечают зарубежные наблюдатели.

Ранее вакцины, разработанные в Китае и России не вызывали в ЕС никакого интереса, пишет издание Тагесцайтунг. – Однако накануне Еврокомиссия признала, что ведет переговоры о поставках с Москвой. Правительство Германии, со своей стороны, заявило, что не против поставок из России, однако прежде вакцина должна получить допуск Европейского агентства лекарственных средств (перевод сайта Инопресса).

Франция, как пишет журнал Паризьен, также в полной мере ощущает на себе общеевропейский дефицит антивирусных препаратов, вызванный их недопоставками в конце минувшего года. Российский Спутник V, уточняет издание, был одобрен в 15 странах, а китайские вакцины были протестированы, использованы и массово заказаны многими странами, такими как Турция, Бразилия, Объединенные арабские эмираты, Мексика, Сербия и Венгрия. В Венгрии, в частности, согласно недавнему указу, применение препарата против КОВИД-19 разрешено даже без одобрения Института фармакологии, при условии, что его получил миллион человек в трех разных странах, одна из которых член ЕС. Премьер Виктор Орбан заявил, что готов привиться китайской вакциной, хотя некоторые наблюдатели обещанные им закупки вакцины у Пекина и Москвы связывают с будущими парламентскими выборами, пишет Фигаро.

Между тем, эксперты по-прежнему настаивают на тщательной проверке эффективности антивирусных препаратов. Французский иммунолог в интервью Паризьен заметил, что, цитата, «пока условия производства вакцин в России не соответствует европейским нормам. Москва обращается за помощью к международному сообществу, чтобы улучшить ситуацию, и играет в прозрачность… Что касается китайских компаний SinoVac и SinoPharm, то их производство и тестирование окутано туманом, поскольку до сих никаких данных на этот счет опубликовано не было», конец цитаты по сайту Иносми.

Французское издание также считает, что население Европы может не принять китайскую вакцину, учитывая, что коронавирус пришел именно из Китая.



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