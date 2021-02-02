В российских школах могут появиться советники директоров по воспитанию

По данным «Коммерсанта», советники будут говорить с детьми о политике, в том числе о митингах. Проект курирует внутриполитический блок Кремля.

Инициатива исходит от Министерства просвещения и о ней стало известно через несколько дней после того, как по всей стране прошли несанкционированные акции, в которых в том числе приняли участие студенты и школьники. Уже в этом году в 10 российских регионах пройдет конкурс на должность советника директора по воспитанию. Предполагается, что еще через год проект запустят по всей стране. В круг обязанностей педагогов войдет общение с детьми, в том числе и на политические темы. Газета Коммерсант со ссылкой на источники в Администрации Президента пишет о том, что вопрос считают крайне важным на самом верху. Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с этой идеей перед сенаторами, однако у некоторых вызвал недоумение. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала такой подход поверхностным и неправильным. Как стало известно Коммерсанту курировать проект будет связанная ранее с Общероссийским народным фронтом и движением Наши Ирина Плещева. Она полагает, что советники по воспитанию должны жить тем, что интересно детям, знать фильмы и сюжеты, которые они смотрят, разбираться в компьютерных играх.

Организатором конкурсов станет Российское движение школьников, которое было образовано Указом Президента в 2015 году под эгидой Росмолодежи.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что приход в школу новых людей ничего, кроме смеха, не вызовет, поскольку «ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей». Психолог Людмила Петрановская также назвала инициативу смешной. Она выразила уверенность, что «дети придумают, как это обстебать».