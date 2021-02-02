Судя по фото в социальных сетях, нагрудные жетоны полицейских, дежуривших у Мосгорсуда, были заклеены фольгой, однако, в пресс-службе главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Нагрудные знаки сотрудников находятся на форменных куртках в специальных карманах с прозрачной пленкой – это позволяет прочитать номер и серию, — утверждают в пресс-службе.
2021-02-02T18:16:24+03:00
2021-02-02T18:16:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:16, 02 февраля 2021
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