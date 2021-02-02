Сообщество независимых российских медиа требует от МВД и Росгвардии прекратить препятствовать деятельности журналистов

Сообщество независимых российских медиа «Синдикат-100» требует от руководителей МВД и Росгвардии немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и освободить всех представителей СМИ, задержанных во время работы на митингах. Независимый профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения на акциях 23 и 31 января, подчеркивается, что эта практика продолжается. Сегодня на московских улицах снова задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты «пресса», наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий. По данным Союза журналистов России, сегодня в Москве задержано 11 представителей СМИ. Утверждается, что большинство отпущены после проверки документов. В частности, корреспондента «Дождя» Василия Полонского отпустили без составления протокола. Комментариев правоохранительных органов пока не последовало.