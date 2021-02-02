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18:10, 02 февраля 2021

В Мосгорсуде рассматривают ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше»

Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Прокурор поддержал ходатайство и потребовал отправить Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Решение должно быть вынесено в ближайшие часы.

Перед заседанием по делу Навального сменили судью. Вместо Юлии Окуневой заседание вела Наталья Репникова, ну а председатель Симоновского суда, Вячеслав Детишин, подал заявление о прекращении полномочий. Квалификационная коллегия судий Москвы эту просьбу удовлетворила, — утверждают источники «Интерфакса». Подчеркивается, что это связано с истечением срока полномочий. Алексей Навальный к этому не имеет никакого отношения, — утверждает собеседник агентства. Он отметил, что Детишин продолжит исполнять свои обязанности до марта.

По данным правозащитников, у здания Мосгорсуда уже задержано свыше 300 человек.

На протяжении всего дня у Мосгорсуда и на прилегающих улицах усилены меры безопасности.

Проход к главному входу в Мосгорсуд с улицы Богородский Вал оказался фактически перекрыт силовиками. Журналисты находятся с тыльной части комплекса. Вдоль прилегающей Краснобогатырской улицы в ряд выставлены сотрудники полиции и ОМОНа. Некоторые улицы частично перекрыты. В настоящий момент каких-либо людей, идентифицирующих себя как сторонников Алексея Навального, возле суда нет. Лишь отдельные прохожие иногда останавливаются, чтобы посмотреть на ряды оцепления. Вместе с тем в течение дня некоторые люди пытались пройти как можно ближе к зданию Мосгорсуда. Однако силовики пресекали любые попытки собраться в группы. Людей задерживали, как правило, без объяснения причин, в автозаки попадали, в том числе, и те, кто пытался устроить одиночные пикеты.

Возле Преображенской площади, в свою очередь, находилась примерно пара десятков машин полиции и автозаков. Движение общественного транспорта – автобусов и трамваев – от площади в сторону Мосгорсуда было ограничено. Полицейские и ОМОН выставили оцепление перед выходом из метро, при этом подвергая некоторых выходящих из подземки досмотру. Преимущественно речь шла о молодых людях, некоторых из которых также задерживали, как правило, без объяснения причин. Это происходило, несмотря на то, что организованных групп сторонников Навального там также не было. В какой-то момент задержания почти прекратились, впрочем, вниманию силовиков подверглись журналисты, некоторые из которых попали в автозаки и были доставлены в ОВД. Среди них – корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, которого, впрочем, позднее отпустили из отделения. Станция метро «Преображенская площадь» работала в обычном режиме.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего у Мосгорсуда и на Преображенской площади было задержано почти 300 человек.

На заседании по делу Навального присутствуют 14 иностранных дипломатов. МИД назвал это вмешательством во внутренние дела России. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, коллективное присутствие иностранных дипломатов на процессах по делам не своих граждан означает политическую акцию. Посольство США в ответ заявило, что считает стандартной дипломатической практикой наблюдение за судебными процессами в стране пребывания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность обсуждать тему Навального без предубеждения. При этом министр считает, что обвинения Запада в отравлении Навального должны быть подкреплены доказательствами. В противном случае, это инсценировка.

Лавров заявил об этом на встрече в Москве с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Она выразила озабоченность ситуацией с правами человека в России и призвал российские власти освободить Алексея Навального. Министр отметила, что это общая позиция Евросоюза.



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