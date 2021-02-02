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17:39, 02 февраля 2021

Пресс-служба суда: Решение по Навальному будет около 20 часов

Об это сообщает пресс-служба суда. Напомним, в Мосгорсуде сегодня продолжается выездное заседание Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше».



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