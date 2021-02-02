Пресс-служба суда: Решение по Навальному будет около 20 часов

Об это сообщает пресс-служба суда. Напомним, в Мосгорсуде сегодня продолжается выездное заседание Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше».
2021-02-02T17:39:22+03:00
2021-02-02T17:42:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:39, 02 февраля 2021
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