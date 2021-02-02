Российские СМИ потребовали от МВД и Росгвардии прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов

Российские СМИ потребовали от руководства МВД и Росгвардии немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследования в отношении журналистов, выполняющих свою работу. Заявление от лица сообщества независимых российских медиа «Синдикат-100» опубликовали 14 изданий, в том числе «Эхо Москвы», «Медуза», «Новая газета», «Дождь» и «Медиазона».

Независимый Профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения прав журналистов на акциях 23 и 31 января. В заявлении отмечается, что подобные действия со стороны силовых органов являются нарушением закона.