Задержанного возле Мосгорсуда журналиста Полонского, доставили в ОВД «Лосиноостровское» и отпустили через 20 минут

Задержанного возле Мосгорсуда корреспондента «Дождя» Василия Полонского, доставили в ОВД «Лосиноостровское» и отпустили через 20 минут. Журналиста задержали возле метро «Преображенская площадь», где он по редакционному заданию освещал заседание по делу Алексея Навального. Всего, по данным правозащитников, у здания Мосгорсуда сегодня задержано более 350 человек.
2021-02-02T17:32:10+03:00
2021-02-02T17:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 02 февраля 2021
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