Задержанного возле Мосгорсуда журналиста Полонского, доставили в ОВД «Лосиноостровское» и отпустили через 20 минут

Задержанного возле Мосгорсуда корреспондента «Дождя» Василия Полонского, доставили в ОВД «Лосиноостровское» и отпустили через 20 минут. Журналиста задержали возле метро «Преображенская площадь», где он по редакционному заданию освещал заседание по делу Алексея Навального. Всего, по данным правозащитников, у здания Мосгорсуда сегодня задержано более 350 человек.