В Мосгорсуде продолжается заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше»

В Мосгорсуде продолжается выездное заседание Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше». Уже выступили два адвоката политика Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, а также сам оппозиционер. Он, в частности назвал главной целью этого заседания — запугивание россиян, напомнил, что ЕСПЧ признал приговор, вынесенный в 2014 году, сфабрикованным, к тому же наказание он уже фактически отбыл. Свою позицию уже высказала и сторона обвинения. Прокурор попросил удовлетворить представление и до вступления решения в силу заключить Навального под стражу, а в счет срока зачесть время нахождения под домашним арестом.

После этого судья Наталья Репникова удалилась в совещательную комнату.