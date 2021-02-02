Прокурор просит заключить Навального под стражу, но засчитать срок под домашним арестом

После этого судья Наталья Репникова удалилась в совещательную комнату.
2021-02-02T17:24:50+03:00
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17:24, 02 февраля 2021
В Мосгорсуде продолжается выездное заседание Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше». Уже выступили два адвоката политика Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, а также сам оппозиционер. Он, в частности назвал главной целью этого заседания — запугивание россиян, напомнил, что ЕСПЧ признал приговор, вынесенный в 2014 году, сфабрикованным, к тому же наказание он уже фактически отбыл. Свою позицию уже высказала и сторона обвинения. Прокурор попросил удовлетворить представление и до вступления решения в силу заключить Навального под стражу, а в счет срока зачесть время нахождения под домашним арестом.
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