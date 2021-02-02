Нижегородское СУ СКР в очередной раз отказало в возбуждении дела из-за самоубийства журналистки Славиной

Нижегородское следственное управление СКР третий раз отказало в возбуждении дела из-за самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат семьи журналистки Алексей Караваев.

«Постановление об отказе о возбуждении уголовного дела в принципе является идентичным предыдущим двум отказным постановлениям. Мы его только что получили и внимательного изучаем», — сказал он.

По словам А.Караева, в случае если постановление не будет отменено, защита будет его обжаловать.

Основательница сетевого издания Koza.press Ирина Славина сожгла себя у здания полиции в Нижнем Новгороде, обвинив в своей гибели Российскую федерацию. Журналистку неоднократно судили и штрафовали за ее взгляды и публикации в соцсетях.