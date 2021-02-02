Якутский суд во второй раз удовлетворил иск республиканского психдиспансера о принудительном лечении шамана Габышева

Якутский городской суд во второй раз удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана Александра Габышева.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сказал «Эху Москвы», что суд проигнорировал доказательства защиты.

Решение городского суда в течение трех дней будет обжаловано в Верховном суде Якутии, уточнил Прянишников.

В конце января стало известно, что Габышева снова увезли в психоневрологический интернат. Незадолго до этого он заявил о намерении вновь отправиться в поход в Москву, чтобы «изгнать» Владимира Путина.

Первый поход шамана в столицу состоялся летом 2019 года. Тогда его задержали на границе Бурятии и вернули в Якутию, где отправили в психдиспансер, признав опасным из-за идеи «навредить правительству и свергнуть Путина». Прошлым летом шамана освободили.

