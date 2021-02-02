В Мосгорсуде продолжается выездное заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше»

В Мосгорсуде продолжается выездное заседание Симоновского суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по «делу Ив Роше».

Адвокат политика Вадим Кобзев указал, что инспекция не пыталась выяснить у близких его подзащитного, где он находится. Дальше инспекция должна направлять во ФСИН уведомление об объявлении в розыск, но и этого документа нет. Также он вновь подчеркнул, что по окончании лечения в Германии, и по возвращении в Москву Навальный собирался сразу явиться в инспекцию, но был задержан.

Сам оппозиционер, выступая с последним словом заявил, что главная цель этого заседания — запугать россиян. Требование ФСИН отправить его в колонию он назвал незаконным. Алексей Навальный также вновь обвинил Владимира Путина в своем отравлении

Навальный.

Навальный также напомнил, что ЕСПЧ признал приговор сфабрикованным, а Россия выплатила компенсацию. При этом приговор был вынесен еще в 2014 году, то есть фактически Навальный уже отбыл наказание.