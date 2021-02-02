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Эксклюзив Эха 16:56, 02 февраля 2021

Псковская журналистка Прокопьева будет обжаловать решение апелляционного военного суда в ЕСПЧ

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую летом 2020 года суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. Как сказала сама журналистка в эфире радиостанции «Эхо Москвы», она разочарована этим решением и готова подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

«Я разочарована, конечно, потому что всегда подсознательно ждешь от суда какого-то движения на встречу, движение в сторону справедливости. Не полностью оправдали, ну хотя бы срок снизили, не снизили срок, хотя бы штраф снизили. Но тут вообще ничего», — сказала она.

С.Прокопьева удивлена, поскольку аргументы адвокатов были очень убедительны. «Апелляционная жалоба моих адвокатов были потрясающие по убедительности, по изложению аргументов. И как нельзя было к ним не прислушаться, я не знаю. Защита обратила внимание и на процессуальные недостатки, что не дали допросить экспертов, на основании которых было построено обвинение. То, что эксперты сдали экспертизу на подложном бланке. То, что не учтен статус журналиста при вынесении решения», — сказала она.
По словам журналистки, суд не провел собственного правового анализа спорного текста. «То есть полностью были переписаны выводы экспертиз, хотя есть повод поставить под сомнение их выводы. Суд опять ничего не прочитал, о чем шла речь. Что хотел сказать автор, какие мысли были заложены в тексте. Прокурор сегодня сказал: «Ну, да, текст был не то чтобы про террориста. Видимо, автор пытался создать негативный образ правоохранительной системы и возбудить протестное настроение». Они абсолютно честно признались в политической подоплеке этого дела, и даже сами этого не заметили», — отметила она.
С.Прокопьева намерена подать дело на рассмотрение в ЕСПЧ.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде 6 июля 2020 года признал виновной в оправдании терроризма Светлану Прокопьеву, которая в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» и в авторской колонке высказала свое мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году, в результате которого погиб один человек.



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