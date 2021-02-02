Якутский городской суд вновь удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации шамана Габышева

Якутский городской суд во второй раз удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном лечении шамана Александра Габышева. Как рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников в эфире радиостанции «Эхо Москвы», защита приобщила к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра, в котором говорится, что показания к госпитализации Габышева отсутствуют.

«Сегодня состоялось судебное разбирательство по этому иску. В ходе судебного разбирательства защита представила заключение независимого специалиста психиатра из Москвы, который пришел к выводу, что Габышев не нуждается в госпитализации, и что выводы врачей психоневрологического диспансера о диагнозе не соответствуют действительности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Якутский психоневрологический диспансер обратился с иском в городской суд о недобровольной госпитализации стационар Александра Габышева. Как отметил А.Прянишников, в качестве основания для обращения был тот факт, что Габышев «вновь начал в последнее время громкие заявления в СМИ».

«Также в основании было указано на то, что он якобы отказывался от дальнейшего лечения», — пояснил он.

По словам А.Прянишникова, защита ходатайствовали о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в другом регионе. Было заявлено ходатайство, добавил он, в отложении судебного разбирательства для вызова и допроса специалиста психиатра, который подготовил заключение.

«Просили отложить судебное заседания для обеспечения явки его из города Москвы. Во всех ходатайствах нам было отказано», — сказал он.

Как сказал А.Прянишников, это решение городского суда в течение трех дней будет обжаловано в Верховном суде Якутии.

В начале года Александр Габышев объявил о новом «походе на Москву», который должен начаться в марте.