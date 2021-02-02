Следствие в 3ий раз отказалось возбуждать уголовное дело после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной

Следствие в третий раз отказалось возбуждать уголовное дело после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Караваева. По его словам, такое решение было принято, в частности, на основании посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Согласно ее выводам, самосожжение журналистки стало «своеобразной манипуляцией обществом». В первый раз СК сослался на возможное «смешанное расстройство личности» у журналистки, второй раз ведомство решило, что суицид стал результатом «внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни». Если постановление не отменят, защита будет его обжаловать.

Главный редактор издания KozaPress подожгла себя в ноябре прошлого года возле здания управления МВД по Нижегородской области. Перед этим она оставила в фейсбуке запись, в которой попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. За день до самоубийства у журналистки прошел обыск по делу о «нежелательной организации», по которому она была свидетелем.