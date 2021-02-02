Неподалеку от Мосгорсуда задержали корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского

Неподалеку от Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Навального задержали корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского. Полицейские отвели его в автозак. Говорят, за участие в массовых мероприятиях. Об этом сообщил сам Полонский. По его словам, сотрудники не представляются. Как отмечает телеканал, журналист находился у метро «Преображенская площадь» по редакционному заданию: он освещал заседание по делу Навального — неоднократно присылал фотографии, видео, а также выходил в прямой эфир.

Всего, по данным правозащитников, у здания Мосгорсуда сегодня задержано более 350 человек.

Кроме того, полиция оцепила район вокруг суда и массово задерживает людей на подходе к зданию. Кроме того, очевидцы сообщают, что сегодня закрыт вход на Красную площадь. Там много полиции и машин с силовиками.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде решает вопрос о замене Алексею Навальному условного срока по «делу Ив Роше» на реальный. На этом настаивает ФСИН, утверждая, что находившийся на лечении в Германии после отравления «Новичком» оппозиционер не являлся в инспекцию.

Заседание возобновилось примерно в 16:00 после двухчасовго перерыва. Сейчас слово дали самому подсудимому.