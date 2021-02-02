Член ОНК Литвинович: Задержанных возле Мосгорсуда сторонников Навального могут размещать в спецприемниках Подмосковья

Задержанных рядом с Мосгорсудом сторонников Алексея Навального могут размещать в спецприемниках Подмосковья. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Четыре спецприемника задействованы в Подмосковье уже, и вроде бы они собираются выдавать другие для тех, кто задержан в Москве. В Мневниках есть 16 мест, поэтому как-то будут упихивать», — рассказала она.

По словам М.Литвинович, члены ОНК в данный момент поехали в деревню Сахарова под Подольском, где раньше был Центр временного содержания иностранных граждан, откуда поступали жалобы задержанных в Москве на акции протеста 23 и 31 января.

Ранее сообщалось, что там содержится более 400 задержанных, около 300 всю ночь содержались в автобусах без питья и еды, людей не выпускали в туалеты.

Как сообщает ОВД-инфо, сегодня задержано уже около трехсот человек.