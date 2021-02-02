Городской суд Якутска разрешил принудительную госпитализацию в психоневрологический диспансер Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином. Диспансер обосновал свое требование тем, что после выписки Габышев вновь начал делать громкие заявления в СМИ и не посещал психиатра. В начале этого года Александр Габышев объявил о новом походе на Москву. Он должен был начаться в марте.
2021-02-02T16:07:23+03:00
2021-02-02T16:07:23+03:00
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16:07, 02 февраля 2021
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