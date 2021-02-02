СК по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Славиной

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной. Она совершила самосожжение 2 октября. Как рассказал изданию МБХ-медиа адвокат семьи погибшей Александр Караваев, решение принято на основании психолого-психиатрической экспертизы. Эксперты посчитали самосожжение манипуляцией обществом. В документе отмечается, что Славина сделала это по собственной воле. Напомню, родственники требовали возбудить уголовное дело по статьям о доведении или склонении к самоубийству.