СК по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Славиной

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказалось возбуждать уголовное дело по факту гибели журналистки Ирины Славиной. Она совершила самосожжение 2 октября. Как рассказал изданию МБХ-медиа адвокат семьи погибшей Александр Караваев, решение принято на основании психолого-психиатрической экспертизы. Эксперты посчитали самосожжение манипуляцией обществом. В документе отмечается, что Славина сделала это по собственной воле. Напомню, родственники требовали возбудить уголовное дело по статьям о доведении или склонении к самоубийству.
2021-02-02T16:07:11+03:00
2021-02-02T16:07:11+03:00
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16:07, 02 февраля 2021
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