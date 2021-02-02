Действующий председатель ОБСЕ А.Линде:В Швеции озабочены ситуацией с правами человека в России и ситуацией с Навальным

В Швеции озабочены ситуацией с правами человека в России и ситуацией с Алексеем Навальным, — заявила министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Этими словами она открыла переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве, — сообщает «Интерфакс». Российский министр выразил готовность обсуждать тему Навального без предубеждения, при этом Лавров считает, что обвинение Запада в отравлении Навального должны быть подкреплены доказательствами.

Лавров добавил, что все предложения Москвы о налаживании диалога по многим вопросам, вызывающим озабоченность, остаются без ответа. В свою очередь, глава МИД Швеции призвала российские власти освободить Алексея Навального и заявила о недопустимости использования химических боевых ядов. Министр отметила, что это общая позиция Евросоюза.