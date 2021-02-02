Правозащитники говорят о том, что московские спецприемники переполнены

Задержанных сегодня могут разместить в Московской области, — рассказала «Эху Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
По данным правозащитников, сегодня у Мосгорсуда задержаны более 350 человек.
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Задержанных сегодня могут разместить в Московской области, — рассказала «Эху Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
По данным правозащитников, сегодня у Мосгорсуда задержаны более 350 человек.
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…
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