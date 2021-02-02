Сообщество независимых российских медиа требует от МВД и Росгвардии прекратить препятствовать деятельности журналистов

Сообщество независимых российских медиа «Синдикат-100» требует от руководителей МВД и Росгвардии немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и освободить всех представителей СМИ, задержанных во время работы на митингах. Независимый профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения на акциях 23 и 31 января, подчеркивается, что эта практика продолжается. Сегодня на московских улицах снова задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты «пресса», наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий. В частности, сегодня задержан корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский. Он работал у здания Мосгорсуда, где сегодня рассматривается ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Несмотря на то, что каких-то организованных групп поддержки оппозиционера практически нет, силовики препятствуют любым попыткам отдельных людей подойти ближе к зданию Мосгорсуда. Полицейское оцепление выставлено на протяжении нескольких сотен метров вдоль Краснобогатырской улицы. Именно там силовики задерживают людей, которые намеревались поддержать Навального. Некоторые из задержанных пытались встать в одиночные пикеты.

Серьезное полицейское усиление сохраняется и на Преображенской площади. Там пик задержаний пришёлся на утренние часы: в основном в центре внимания полицейских оказывались молодые люди, выходящие из метро. У них проверяли сумки и документы, а затем выборочно задерживали, не уточняя причины. В автозаки попадают и некоторые журналисты: около получаса назад был задержан корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский. По его словам, полицейские сочли, что он участвует в незаконном массовом мероприятии, при этом на Полонском была пресс-карта.

По данным правозащитников, у здания Мосгорсуда уже задержано свыше 350 человек.

Заседание по делу Навального должно возобновиться сейчас. Ожидается выступление прокурора, двух адвокатов и самого Навального, после чего судья Наталья Репникова должна вынести решение.