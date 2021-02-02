«Яндекс.Такси» объявил о покупке части активов группы «Везет» за 178 миллионов долларов

Ранее сделку блокировала Федеральная антимонопольная служба. Теперь стороны утверждают, что пересмотрели ее структуру и больше нет необходимости запрашивать разрешение, — сообщает РБК.
2021-02-02T15:34:41+03:00
2021-02-02T15:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 02 февраля 2021
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