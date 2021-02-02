Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил возможность пересмотра решения о выходе России из Договора по открытому небу. Это произойдет, если США полностью вернутся к выполнению своих обязательств, — подчеркнул министр. Договор позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха, 15 января МИД объявил о намерении России покинуть договор вслед за США.