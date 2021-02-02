Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил возможность пересмотра решения о выходе России из Договора по открытому небу. Это произойдет, если США полностью вернутся к выполнению своих обязательств, — подчеркнул министр. Договор позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха, 15 января МИД объявил о намерении России покинуть договор вслед за США.
2021-02-02T15:34:28+03:00
2021-02-02T15:34:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 02 февраля 2021
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