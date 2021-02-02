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15:34, 02 февраля 2021

На заседании по делу Навального присутствуют 14 иностранных дипломатов

МИД назвал это вмешательством во внутренние дела России. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, коллективное присутствие иностранных дипломатов на процессах по делам не своих граждан означает политическую акцию.



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