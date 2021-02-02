У здания Мосгорсуда задержали корреспондента «Дождя» Василия Полонского

Журналиста обвиняют в участии в массовом мероприятии. По словам Полонского, полицейские не представились, всего, по данным правозащитников, более трехсот пятидесяти человек задержаны у здания Мосгорсуда, где сегодня рассматривается ходатайство ФСИН по замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». После перерыва заседание должно возобновиться в 16:00.
2021-02-02T15:33:49+03:00
2021-02-02T15:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 02 февраля 2021
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