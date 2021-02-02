Первые 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Центра имени Чумакова поступят в гражданский оборот в марте

Это сообщил заместитель генерального директора центра Константин Чернов. Он подтвердил, что производство вакцины возможно только на мощностях Центра имени Чумакова, это позволит произвести до 10 миллионов доз в год.
2021-02-02T15:05:44+03:00
2021-02-02T15:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 02 февраля 2021
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