Матч по футзалу между Россией и Грузией в Тбилиси в соответствии с регуляциями периода пандемии пройдет без зрителей

Матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футзалу между национальными сборными Грузии и России пройдет сегодня в 17.00 (мск). Как рассказал журналист Тенгиз Пачкория в эфире радиостанции «Эхо Москвы», матч пройдет в соответствии с регуляциями периода пандемии пройдет без зрителей.

Сегодня вечером в Тбилиси в Олимпийском дворце в 17.00 (мск) состоится матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футзалу между национальными сборными Грузии и России.

Сегодняшний матч в Тбилиси в соответствии с регуляциями периода пандемии пройдет без зрителей. За матчем будут наблюдать только официальные лица, члены делегаций футбольных сборных двух стран, а также журналисты, получившие аккредитацию.

Как отметил Т.Пачкория, эта игра вызывает особый интерес не только в Грузии и России, но также во Франции и Армении, так как сборные этих стран выступают в одной отборочной группе Чемпионата Европы.

Сборная России является вице-чемпионом мира и считается фаворитом этой группы. Несколько дней назад на своем поле в Щелково в Подмосковье сборная России со счетом 6:0 выиграла первый матч этого отборочного турнира у команды Армении.

Что касается сборной Грузии, то она желает бороться за второе место в этой группе, которое позволит выйти в следующие подсоревнования. Сборная Грузии в декабре прошлого года в Париже сыграла вничью 4:4 с национальной сборной Франции.

Сейчас трудно говорить о прогнозах, но все ожидают интересный и напряженный поединок, — отметил журналист.