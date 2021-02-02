Более 350 человек уже задержаны у здания Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Алексея Навального

Координатор проекта ОВД-Инфо Леонид Драбкин рассказал в эфире телеканала Дождь, что спецприемники уже переполнены.

Московская полиция утверждает, что все арестованные после акции 31 января размещены по местам содержания, обеспечены водой и горячим питанием. Ранее сами задержанные жаловались, что находились в переполненных автозаках в течение 40 часов.